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Çin Avustralya ve ASEAN dışındaki ülkelerden ithal koklaşabilir taş kömürü için vergi getirdi

Pazartesi, 25 Aralık 2023 14:17:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Devlet Konseyine bağlı Vergi Komisyonu 21 Aralık tarihinde koklaşabilir taş kömürü için 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla %3 ithalat vergisini geri getireceğini duyurdu.

Çin 1 Mayıs 2022 tarihinde koklaşabilir taş kömürü için ithalat vergisini geçici olarak kaldırmıştı. Avustralya ve ASEAN çıkışlı malzeme için Çin-Avustralya ve ASEAN-Çin serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde sıfır vergi uygulanmaya devam edilecek. Bu yıl çoğunlukla Endonezya ve Avustralya haricindeki ülkelerden koklaşabilir taş kömürü ithalatı yapıldığı için %3’lük ithalat vergisinin yeniden uygulanmasının Rusya ve Moğolistan’dan yapılan koklaşabilir taş kömürü ithalatını etkilemesi bekleniyor. Ancak piyasa oyuncuları, fiyatlardaki rekabetçiliği ve yerel koklaşabilir taş kömürü arzının düşük olmasını göz önünde bulundurarak verginin bu iki ülkeden yapılan ithalat tonajını çok etkilemeyeceğini ancak fiyatlarda artışa neden olup tedarikçilerin kâr marjını bir miktar azaltacağını düşünüyor.

Avustralya’nın rekabetçiliği artabileceği ve Çin piyasasında özellikle de son zamanlarda yaşanan kazaların ardından denetimlerin yapılması nedeniyle birinci kalite koklaşabilir taş kömürü temini sınırlandığı için Kuzey Amerika’dan yapılan birinci kalite malzeme ithalatının daha fazla etkilenmesi bekleniyor. Koklaşabilir taş kömürü arzı 2024 yılında genel olarak zayıflayacak. Ancak talebin güçlenmesiyle fiyatlar yükselebilir.

Çin 2024 yılında kok ithalatından vergi almayacak.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

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