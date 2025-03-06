Çin Ulusal Halk Kongresi'nden güzel haberler geldi ancak üretim kesintileri söylentilere kıyasla daha az olabilir

Çin Ulusal Halk Kongresinden çıkan ilk haberler olumlu ve çelik piyasasındaki beklentileri bir miktar destekledi. Ancak 2025 yılı için planlanan çelik üretim kesintilerinin boyutu henüz belirlenmedi ve son zamanlarda duyulan söylentilere kıyasla çok daha az olabileceği düşünülüyor.

Hükümet, 2025 yılına ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme hedefinin %5 olduğunu açıkladı. Söz konusu seviye beklentilere kıyasla yüksek. Pekin’de gerçekleştirilen kongrede verilen karara göre 2025 yılında Çin yıllık 500 milyar RMB artışla 4,4 trilyon RMB yerel hazine tahvili ihraç etmeyi hedefliyor. Bu yıl ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ise 300 milyar RMB artışla 1,3 trilyon RMB (yaklaşık 178,8 milyon $) olacak. Fonlar halihazırda başlamış olan projeleri desteklemek ve eski tüketim mallarının yenileriyle değiştirilmesi için kullanılacak.

2025 yılında çelik talebine ilişkin yetkililer, imalat sanayisinde çelik kullanımının artırılmasının, inşaat çeliği talebindeki düşüşü kısmen telafi edeceğini belirtti ve bu yıl yerel çelik tüketiminde görülecek düşüşün daha yavaş olacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayının sonunda bildirildiği üzere Çin Metalürji Sektörü Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI), 2025 yılında Çin’in çelik talebinin, 2024 yılı için beklenen %4,4’lük küçülmeye kıyasla yıllık %1,5 düşüşle 850 milyon mt olacağını açıklamıştı.

Çin’de bu yıl yapılacak çelik üretim kesintilerine dair daha fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak enerji tüketimi ve emisyonların azaltılmasına yönelik planlar halen yürürlükte. Çin hükümeti, 2024 ve 2025 yılları arasında standart kömür tüketimini yaklaşık 20 milyon mt azaltacak ve emisyonlarını yaklaşık 53 milyon mt düşürecek. Kaynaklar, 2024 yılında yapılan çelik üretim kesintileri göz önünde bulundurulduğunda standart kömür tüketiminin yaklaşık 10-12 milyon mt azaltıldığını söyledi. Dolayısıyla 2025 yılı için belirlenen hedefe ulaşılması için Çinli çelik üreticilerinin toplam çelik üretimini yaklaşık 15-20 milyon mt düşürmesi gerekecek. SteelOrbis’e konuşan Çinli bir tüccar, “Çelik üretiminin bu yıl 50 milyon mt azaltılacağı yönündeki söylentilerin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Üretim kesintisi gerekiyor ve yapılacağı da kesin. Ancak bu kadar fazla değil,” dedi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Milletvekili ve China Baowu Central South Steel Eski Başkanı Li Shipping, “Çelik sektöründe konsolidasyon sağlanamaması uzun yıllardır sorun teşkil ediyor. Şu anda ise sektör, birleşmeler ve devralımlarla iyi bir ivme yakalamış durumda. Bu da sektörün geleceğine yönelik izlenecek yollardan biri,” şeklinde konuştu.