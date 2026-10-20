Çin çelik sektörünün sanayi üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %1,7 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 19 Ekim tarihinde açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,7 yükseldi.

Yılın ilk dokuz ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,3 artış kaydetti.

Ocak-Eylül döneminde madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık sırasıyla %2,0 ve %5,7 arttı.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,6 artarken, söz konusu artış Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan hızlandı. Aynı ayda madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık sırasıyla %1,3 ve %6,0 arttı.

Eylül ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,5 artarken, söz konusu artış Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan hızlandı.