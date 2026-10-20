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Çin çelik sektörünün sanayi üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %1,7 arttı

Salı, 20 Ekim 2026 09:52:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 19 Ekim tarihinde açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,7 yükseldi.

Yılın ilk dokuz ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,3 artış kaydetti.

Ocak-Eylül döneminde madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık sırasıyla %2,0 ve %5,7 arttı.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,6 artarken, söz konusu artış Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan hızlandı. Aynı ayda madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık sırasıyla %1,3 ve %6,0 arttı.

Eylül ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,5 artarken, söz konusu artış Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan hızlandı.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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