Çin çelik sektörünün brüt kârı Ocak-Ekim döneminde %12,9 düştü

Cuma, 27 Kasım 2020 11:46:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 41 büyük sanayi sektörünün 25’inde toplam brüt kâr yıllık bazda artarken, 16’sında düştü. Söz konusu dönemde metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %12,9 düşüşle 183,56 milyar RMB (28 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, bu düşüş oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 5,8 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk on ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %6,6 artışla 421,15 milyar RMB (64 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv sektörünün brüt kârı yılın ilk dokuz ayındaki artış hızına kıyasla 3,6 puan daha hızlı oldu.

Aynı dönemde, Çin'in madencilik ve giyim sektörünün toplam brüt kârı yıllık %46,4 artışla 30,33 milyar RMB (4,6 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %2,3 artışla 120,54 milyar RMB (18,3 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ve ulaşım ekipmanı sektörünün brüt kârı yıllık %1,5 artışla 45,49 milyar RMB (6,9 milyar $) oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, büyük ve orta ölçekli Çinli çelik şirketlerinin toplam brüt kârı yıllık bazda %0,7 artışla 5,01 trilyon RMB (760 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında %2,4 düşüş kaydedilmişti.

NBS’nin sanayi bölümünün kıdemli istatistik uzmanı Zhu Hong, son kullanıcıların istikrarlı bir şekilde artan talebi sayesinde, yılın ilk on ayında hammadde üretim sektörünün kârlılığının önemli oranda arttığını söyledi. Bu da metal izabe ve haddeleme sektöründe yıllık bazdaki düşüşün yavaşlamasını sağladı.

1$ = 6,5755 RMB