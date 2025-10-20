Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %5,7 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi Ocak-Eylül döneminde yıllık %5,7 artış kaydetti. Sadece Eylül ayında söz konusu üretim yıllık bazda %2,2 yükseldi.

Yılın ilk sekiz ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,2 artarken, yalnızca Eylül ayında aylık %0,64 ve yıllık %6,5 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %5,8 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,8 arttı. Sadece Eylül ayında ise söz konusu sektörlerde üretim yıllık bazda %6,4 ve %7,3 arttı.