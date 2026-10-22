Çin çelik sektöründe kapasite kullanım oranı 2026'nın üçüncü çeyreğinde %75,1 oldu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Temmuz-Eylül döneminde Çin'de metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık bazda 5,0 puan ve bu yılın Nisan-Haziran dönemine kıyasla 2,5 puan düşüşle %75,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ise söz konusu sektörün kapasite kullanım oranı yıllık bazda 3,2 puan gerileyerek %76,9 oldu.

Çin genelinde sanayi sektörünün toplam kapasite kullanım oranı Temmuz-Eylül döneminde %73,1 seviyesinde kaydedildi. Bu oran, bu yılın Nisan-Haziran dönemine kıyasla 0,1 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan düştü.

Yılın ilk dokuz ayında Çin'in genel sanayi kapasite kullanım oranı ise yıllık bazda 1,0 puan gerileyerek %73,2 seviyesinde gerçekleşti.