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Çin çelik sektöründe kapasite kullanım oranı 2026'nın üçüncü çeyreğinde %75,1 oldu

Perşembe, 22 Ekim 2026 09:39:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Temmuz-Eylül döneminde Çin'de metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık bazda 5,0 puan ve bu yılın Nisan-Haziran dönemine kıyasla 2,5 puan düşüşle %75,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ise söz konusu sektörün kapasite kullanım oranı yıllık bazda 3,2 puan gerileyerek %76,9 oldu.

Çin genelinde sanayi sektörünün toplam kapasite kullanım oranı Temmuz-Eylül döneminde %73,1 seviyesinde kaydedildi. Bu oran, bu yılın Nisan-Haziran dönemine kıyasla 0,1 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan düştü.

Yılın ilk dokuz ayında Çin'in genel sanayi kapasite kullanım oranı ise yıllık bazda 1,0 puan gerileyerek %73,2 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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