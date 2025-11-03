Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2025 yılının Ekim ayında %49,2’ye çıktı

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ekim ayında, Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Eylül ayına kıyasla 2,1 puan düşüşle %49,2 seviyesine yükseldi. Ayrıca aynı ayında yeni sipariş endeksi Eylül’e göre 2,4 puan yükselerek %47,6 oldu.

Ekim ayında dış pazarlardan gelen talebin artması, yeni ihracat siparişleri üzerinde olumlu etki yarattı. Endeks, Eylül ayına göre 7,4 puan artarak %54,3 seviyesine çıktı.

Eylül ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi aylık 4,1 puan artışla %49,8 seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul stok endeksi 2,3 puan düşüşle %51,7 oldu. Hammadde satın alma endeksi ise aylık 0,3 puan artarak %48,8 seviyesinde yer aldı.

Nihai mamul talebinin Kasım ayının ilk yarısında artması ancak hava sıcaklıklarının düşmesiyle ayın ikinci yarısında zayıflaması bekleniyor. Aynı dönemde üretim faaliyetlerinin yavaşlamasıyla nihai mamul üretiminin azalacağı ve bunun da fiyatları belli ölçüde destekleyeceği tahmin ediliyor. Kasım ayında nihai mamul fiyatlarının önce hafifçe yükselip ayın ilerleyen döneminde gevşemesi bekleniyor.