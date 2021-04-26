Çin birinci çeyrekte 55.389 mt hurda ithal etti

Pazartesi, 26 Nisan 2021 14:05:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin Gümrük İdaresi’nin yayınladığı aylık rapora göre,1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla hurda ithalatına yeniden başlamasıyla birlikte Çin, bu yılın ilk çeyreğinde 55.389 mt hurda ithalatı yaptı.

Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3.366 mt’dan, hatta 2020 yılı boyunca kaydedilen 27.000 mt’dan daha fazla oldu.

Çin’in sadece Mart ayında ithal ettiği 45.564 mt hurda, bu yılın iki ayında kaydedilen rakamların üstünde yer aldı.

Bu yılın başından itibaren, birçok Çinli çelik üreticisi ve hurda tüccarı, hurda ithal etmek için aktif olarak yeni kanal ve fırsat arayışındaydı. Bunu gerçekleştirmek amacıyla da ülke sınırları dışındaki satıcılarla ticari ilişkiler kurmaya çalışıyorlar. Bu yüzden, söz konusu dönemde, hurda ithalatında sert yükseliş olacağı önceden tahmin edilmişti.