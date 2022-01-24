Çin 2021’de 555.500 mt hurda ithal etti

Pazartesi, 24 Ocak 2022 12:04:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin gümrük verilerine göre, ülkenin hurda ithalatı geçtiğimiz yıl 555.500 mt seviyesinde yer aldı. Özellikle, Japonya ve Güney Kore’den sırasıyla 392.000 mt ve 95.700 mt hurda ithal edildi. Japonya’dan ithal edilen ürünler Çin’in toplam hurda ithalatının %70,6’sını oluştururken, Güney Kore’den ithal edilen ürünlerin toplam hurda ithalatı içindeki payı %17,2 seviyesinde yer aldı.

Çin’in hurdaya yönelik yeni ulusal standardı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanarak ülkenin bu tarihten itibaren hurda ithalatına izin verebileceğinin sinyali verildi.

Japonya çıkışlı hurda fiyatlarında kaydedilen toparlanma, son zamanlarda bu ülkeden ithal hurda alımı yapılmasını zorlaştırdı.