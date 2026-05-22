China Shenhua Energy’nin kömür satışları 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %1,3 arttı

Çinli büyük kömür madenciliği şirketi China Shenhua Energy Co., Ltd, bu yılın nisan ayında kömür satışlarının yıllık bazda %0,2 artışla 51,1 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin kömür üretimi ise yıllık bazda %2,9 düşüşle 40,6 milyon mt oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise China Shenhua Energy’nin kömür satışları yıllık bazda %1,3 artışla 199,2 milyon mt seviyesine ulaştı. Şirketin kömür üretimi ise aynı dönemde yıllık bazda %4 düşüşle 165,5 milyon mt olarak kaydedildi.