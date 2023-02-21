Chen Derong: Baowu Group’un demir cevheri talebi artacak

Salı, 21 Şubat 2023 09:17:49 (GMT+3) | Şanghay

Çinli Baowu Group’un başkanı Chen Derong, küresel maden devi Rio Tinto CEO’su ile yaptığı görüşmede Baowu Group’un kapasitesinin 100 milyon mt’u aştığını ve demir cevheri talebinin artacağını belirtti.

Derong, geleneksel demir cevheri tedarik yöntemlerinin şirketin imalat ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve bunun için uzun vadeli, istikrarlı, sürdürülebilir ve güvenli bir tedarik sağlanması amacıyla çelik üreticisi ve demir cevheri tedarikçileri arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Derong ayrıca Rio Tinto ile Baowu Group’un sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabileceğini ve bunun her iki şirketin uzun vadeli çıkarları için de faydalı olabileceğini söyledi.