Cezayir’de taşımacılık grevleri çelik ticaretini etkiliyor, son görüşmeler sonrası normale dönüş mümkün

Cezayir 2026 yılına ülke geneline yayılan bir taşımacılık sektörü greviyle başladı. Grevler özellikle otobüs ve kamyon şoförleri için yüksek cezalar öngören yeni trafik yasasının yürürlüğe girmesi ve akaryakıt fiyatlarına önceden duyurulmadan yapılan artışlar nedeniyle meydana geldi. Taşımacılık sektörü çalışanlarının greve gitmesi dağıtım ve teslimat faaliyetlerini zaman geçmeden durma noktasına getirerek genel ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratırken, özellikle yerel çelik sektörü durumdan ciddi şekilde etkilendi. Hükümet taşımacılık sendikalarıyla görüşmelere başlamak zorunda kaldı ve piyasa oyuncularına göre taraflar arasında bir anlaşmaya varıldı. Taşımacılık faaliyetlerinin kademeli olarak nispeten normal bir seviyeye dönmesi bekleniyor.

Cezayir hükümeti tarafından açıklanan yeni kara yolu yasası, yerel sürücüler tarafından ağır para cezaları ve sıkı yaptırımlar içermesi nedeniyle “baskıcı” olarak nitelendirildi. Tepkileri artıran bir diğer unsur ise hem yasa hem de akaryakıt zamları konusunda kamuoyunda yeterli bir tartışma yürütülmemesi oldu. Açıklanan artışlara göre benzin fiyatı litre başına 47 DZD’ye (0,36$), motorin 31 DZD’ye (0,24$) yükselirken, LPG fiyatlarında da %33 artış yapıldı.

Yerel basına göre grevler, büyük merkezlerde %80-90’ı aşan katılımla şehir içi ve şehirler arası ulaşımı felç etti. Gıda gibi kritik sektörlerde lojistikte yaşanan aksaklıkların yanı sıra çelik sektörü de doğrudan etkilendi. Çelik piyasasından Cezayirli bir kaynak, “Grev nedeniyle ülke adeta bekleme moduna geçti. 2026’ya böyle başladık, teslimat yapılamıyor, gemiler demurajda,” dedi.

Kaynaklara ve çelik piyasası oyuncularının yorumlarına göre 8 Ocak itibarıyla taraflar belirli bir uzlaşıya varmış görünüyor ve hükümetin akaryakıt fiyat artışlarının dengelenebilmesi için taşıma fiyatlarında artışa izin verebileceği ifade ediliyor. Ayrıca yeni trafik yasasının en tartışmalı ve cezalandırıcı maddelerinin gözden geçirilmesi ihtimalinin de gündemde olduğu belirtildi.

Henüz erken aşamada olan bu uzlaşı sinyalleri, taşımacılık fiyatlarında resmi bir artışa gidilebileceğine ve yeni trafik yasasının en sert hükümlerinin revize edilebileceğine işaret ediyor.