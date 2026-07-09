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Cezayir ve Katar, Algerian Qatari Steel tesisinin kapasite artırımı projesini hızlandırıyor

Perşembe, 09 Temmuz 2026 14:37:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Cezayir ve Katar, iki ülke arasındaki en büyük ortak sanayi yatırımlarından biri olan Algerian Qatari Steel (AQS) tesisinin kapasite artırımı projesini hızlandırma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Konu, Cezayir Sanayi Bakanı Sifi Ghrieb ile Katar'ın Cezayir Büyükelçisi Abdulaziz Ali Al Naama arasında gerçekleştirilen görüşmede ele alındı. Taraflar, çelik sektöründeki ortak yatırım projelerinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi.

Çelik üretim kapasitesinin artırılmasına odaklanıldı

Görüşmelerde, Algerian Qatari Steel tesisindeki kapasite artırımı projesinin uygulanmasının hızlandırılması üzerinde duruldu. Genişleme yatırımının, tesisin üretim kapasitesini artırması ve Cezayir'in sanayi gelişimine katkısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Basında çıkan haberlere göre kapasite artırımı projesiyle tesisin yıllık çelik üretim kapasitesinin 2 milyon mt'dan 4 milyon mt'a çıkarılması ve bunun için yaklaşık 2 milyar $ yatırım yapılması planlanıyor. Ancak Cezayir Sanayi Bakanlığı resmî açıklamasında bu rakamlara yer vermedi.

AQS stratejik ortak girişim olmayı sürdürüyor

Algerian Qatari Steel, Cezayirli ve Katarlı ortaklar tarafından kurulan bir ortak girişim olarak faaliyet gösteriyor ve ülkenin önde gelen uzun mamul üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

Cezayir Sanayi Bakanlığı, çelik tesisinin kapasite artırımı projesinin iki ülke arasındaki sanayi iş birliği çerçevesindeki öncelikli projelerden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti. Görüşmede kapasite artırımı projesinin tamamlanmasına ilişkin herhangi bir takvim açıklanmadı.


Etiketler: Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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