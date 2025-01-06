Canacero: Meksika yeşil çelik dönüşümünde ABD ve AB’den daha avantajlı

Meksika Çelik Birliği Canacero'nun Genel Sekreteri Salvador Quesada, çelik üretiminin %95’i en düşük karbon emisyonuna sahip olan elektrik ark ocakları ile yapıldığı için Meksika’nın yeşil çelik konusunda ABD, Latin Amerika ve Avrupa’ya kıyasla büyük bir avantaja sahip olduğunu ifade etti.
Çelik Distribütörleri Ulusal Konfederasyonu (Conadiac) toplantısında konuşan Quesada, ABD’li üreticilerin 1,9 ton, Çinli üreticilerin 2,7 ton, Meksikalı üreticilerin ise 1,6 ton karbon emisyonu yaptığını söyledi.
Quesada'ya göre Meksika'nın bu karbon emisyonu avantajından faydalanması gerekiyor.