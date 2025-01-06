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Canacero Meksika’dan Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan çıkmasını istiyor

Pazartesi, 06 Ocak 2025 16:11:37 (GMT+3)   |   San Diego

Meksikalı çelik şirketleri, Meksika sanayi sektöründe mali dezavantajlar yarattığı için ülkenin Asya ülkeleriyle yapılan serbest ticaret anlaşması olan Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’ndan çıkmasını talep etti.

Meksika Çelik Birliği Canacero’nun Genel Sekreteri Salvador Quesada’ya göre, Canacero’nun parçası olduğu ve Meksika’nın gayrisafi milli hasılasının %30’unu meydana getiren Meksika Sanayi Odası Konfederasyonu’nun (Concamin) bu ticaret anlaşmasının Meksikalı şirketler için faydalı olmadığını ifade etti.

2018-2024 yılları arasında görev yapan eski Meksika Ekonomi Bakanı, Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan çıkmak istediğini ve bu anlaşmanın sadece Meksika çelik sektörü için değil, tüm sektörler için anlamsız olduğunu belirtmişti.

Quesada, Paris’te düzenlenen Küresel Çelik Fazla Kapasitesi Forumu’nda Çin’den ithal edilen çeliğin Meksika üzerinden ABD’ye satıldığına yönelik iddiayı hatırlattı ve Malezya ile Vietnam gibi ülkelerin Asya ülkeleriyle yapılan serbest ticaret anlaşmasını kullanarak Meksika’ya ABD’ye satılmak üzere teşvikli çelik ihraç ettiğine dikkat çekti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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