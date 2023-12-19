Canacero ABD hükümetinden iki ülke arasındaki çelik ticaretini desteklemesini istedi

Salı, 19 Aralık 2023 10:53:03 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero), ABD’nin Meksika’dan çelik ithalatını yasaklaması durumunda iki ülkenin de zarar göreceğini belirterek Meksika Kongresi ve ABD hükümetinden bölge piyasasını güçlendirmek için birlikte çalışmalarını istedi.

Canacero, ABD senatosunun geçen haftaya Joe Biden hükümetine Meksika’dan ithal çelik için serbest ticareti yasaklaması için yaptığı talebe yönelik olarak, “Canacero, iki ülkenin de bölgeyi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmesi USMCA çerçevesi kapsamında hayati önem taşımaktadır. Bu şekilde bölge ticaretini güçlendirip küresel kapasite fazlalığı ile mücadele edebiliriz,” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen talebe imza atan ABD’li 17 senato üyesi, Meksika’dan çelik ithalatının 2015 ve 2017 yılları arasında %73 arttığını belirtti. Bu nedenle 2018 yılının Mart ayında Meksika’dan ithal çeliğe 232. Madde kapsamında %25 gümrük vergisi uygulanmaya başlamıştı.

Canacero, senato üyelerinin verdiği bilgilerin yanlış olduğunu, hatta Meksika’nın ABD’den yapılan nihai mamul ithalatındaki düzenli artışa dair endişeleri olduğunu belirtti.

Birlik, “Meksika ABD’nin ana ihracat noktası. ABD’nin yaptığı ihracat Meksika’da tüketimin %14,6’sını karşılarken Meksika’nın yaptığı ihracat ABD’de tüketimin yalnızca %2,6’sına denk geliyor. Asıl endişe verici olan şey, resmi rakamlara göre ABD’nin Meksika’ya yaptığı nihai mamul ihracatında ticaret fazlasının 2023 sonunda 3,3 milyar $ ve 1,8 milyon mt’a ulaşacak olması,” şeklinde konuştu.