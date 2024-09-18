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ABD Kongresi Meksika’dan ithal çelik için %25 vergi getirilmesini istedi

Çarşamba, 18 Eylül 2024 12:22:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Kongresi, Joe Biden hükümetinden ülkeye Çin çıkışlı çeliğin Meksika üzerinden ithal edilmesini engellemek ve yerel çelik sektörünü korumak için 232. Madde kapsamında Meksika’dan ithal çeliğe %25 vergi getirmesini talep etti.

Kongre üyeleri, Meksika’dan yapılan çelik ithalatının 2015-2017 yıllarına kıyasla %500 artış gösterdiğini, bu yıl ise %700 artış gösterebileceğini vurgulayarak tarihsel seviyelerin çok üzerine çıkıldığını ifade etti.

2018’in Mart ayında ABD sanayi sektörünü korumak amacıyla 232. Madde kapsamında Meksika’dan ithal çeliğe %25 vergi getirilmişti. 2019 yılında Meksika ve ABD verginin geri çekilmesi ve Meksika’dan yapılan ithalatın aniden artması durumunda yeniden uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Kongre üyelerine göre Çin, üretimini USMCA bölgesini kapsayan serbest ticaret anlaşmasından faydalanan Meksika’ya kaydırarak ABD’nin uyguladığı vergileri atlatmaya çalışıyor. Meksika, ABD’ye yaptığı çelik ihracatını 2019 yılında yapılan anlaşmayı ihlal edecek ölçüde artırdı.


Etiketler: ABD Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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