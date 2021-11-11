CAAM: Çin’in otomobil üretimi Ekim ayında %12,2, satışları ise %12,8 arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 11:55:19 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de otomobil üretimi, bu yılın Ekim ayında, aylık %12,2 artışla ve yıllık %8,8 düşüşle 2,33 milyon adet; satışları ise aylık %12,8 artışla ve yıllık %9,4 düşüşle 2,33 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ülkenin otomobil üretimi yıllık %5,4 artışla 20,59 milyon adet olurken, satışları yıllık %6,4 artışla 20,97 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %12,5 artışla ve yıllık %4,7 düşüşle 1,99 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %14,6 artarak ve yıllık %5 düşerek 2 milyon adet oldu. Bu yılın ilk on ayında, binek araç üretimi yıllık %8,6 artışla 16,64 milyon adet, satışları yıllık %8,8 artışla 16,87 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Ticari araç üretimi, Ekim ayında, aylık %10 artışla ve yıllık %26,9 düşüşle 342.000 adet olurken, satışları ise aylık %2,5 artışla ve yıllık %29,7 düşüşle 326.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ticari araç üretimi yıllık %6,3 düşerek 3,94 milyon adede gerilerken, ticari araç satışları yıllık %2,5 düşüşle 4,1 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları yıllık 1,3 kat artışla sırasıyla 397.000 ve 383.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 1,8 kat artışla sırasıyla 2,57 milyon adet ve 2,54 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

CAAM, Ekim ayında, araç üretiminin ve satışlarının, istikrarlı ekonomik kalkınmaya bağlı olarak toparlandığını belirtti.