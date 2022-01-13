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CAAM: Çin’in otomobil üretimi 2021 yılında %3,4 artış kaydetti

Perşembe, 13 Ocak 2022 12:06:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil 2021 yılında yıllık %3,4 artışla 26,08 milyon adet; satışları ise yıllık %3,8 artışla 26,27 milyon adet seviyelerinde yer alarak geçtiğimiz üç yıllık süreçte kaydedilen aşağı yönlü hareketi tersine çevirdi.

2021 yılının Aralık ayında, otomobil üretimi aylık %12,5 ve yıllık %2,4 artışla 2,90 milyon adet; satışları ise aylık %10,5 artışla ve yıllık %1,6 düşüşle 2,78 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık 1,2 ve 1,1 kat artışla 518.000 ve 531.000 adet seviyelerinde yer aldı. 2021 yılında ise, yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 1,6 kat artışla sırasıyla 3,54 milyon adet ve 3,52 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: otomotiv  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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