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CAAM: Çin’in otomobil satışları Temmuz ayında %29,7 arttı

Cuma, 12 Ağustos 2022 12:08:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %1,8 düşüş ve yıllık %31,5 artışla 2,46 milyon adet; satışları ise aylık %3,3 düşüş ve yıllık %29,7 artışla 2,42 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, otomobil üretimi yıllık %0,8 artışla 14,57 milyon adet olurken, satışları yıllık %2 düşüşle 14,48 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %1,3 düşüş ve yıllık %42,6 artışla 2,21 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %2,1 düşüş ve yıllık %40 artışla 2,17 milyon adet oldu. Bu yılın ilk yedi ayında, binek araç üretimi yıllık %10,9 artışla 12,65 milyon adet, satışları yıllık %8,3 artışla 12,53 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Temmuz ayında aylık %6,2 ve yıllık %22,9 düşüşle 244.000 adet olurken, satışları ise aylık %12,5 ve yıllık %21,5 düşüşle 246.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, ticari araç üretimi yıllık %36,9 düşerek 1,93 milyon adet olurken, ticari araç satışları yıllık %39,3 düşüşle 1,95 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi aylık %4,6 ve yıllık 1,2 kat artışla 617.000 adet olurken, satışları ise aylık %0,5 düşüş ve yıllık 1,2 kat artışla 593.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 1,2 kat artışla sırasıyla 3,28 milyon adet ve 3,19 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında, Çin’in otomobil ihracatı yıllık %50,6 artışla 1,51 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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