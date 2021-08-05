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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Temmuz ayında %61,8 arttı

Perşembe, 05 Ağustos 2021 10:50:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları bu yılın Temmuz ayında, geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %61,8 artışla 5,7 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatlar, söz konusu ayın 5 yıllık ortalamasına kıyasla %3,2 artış göstermiş oldu.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %27,6 artışla 26,4 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, sevkiyatlar, 5 yıllık Ocak-Temmuz dönemi ortalamasının %5,2 üstünde yer aldı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  hammaddeler  demir cevheri  navlun  |  benzer haberler »


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