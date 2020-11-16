Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Ekim ayında %22,1 düştü

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları Ekim ayında yıllık %22,1 düşüşle 4,2 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar 5 yıllık Ekim ayı ortalamasının %19,9 altında yer aldı.
Ocak-Ekim dönemindeki demir cevheri ticareti, geçen yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %26,3 düşüşle 32,3 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemdeki demir cevheri yüklemeleri, söz konusu dönemin 5 yıllık ortalamasına kıyasla %23,7 düşüş gösterdi.