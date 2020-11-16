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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Ekim ayında %22,1 düştü

Pazartesi, 16 Kasım 2020 10:24:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları Ekim ayında yıllık %22,1 düşüşle 4,2 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar 5 yıllık Ekim ayı ortalamasının %19,9 altında yer aldı.

Ocak-Ekim dönemindeki demir cevheri ticareti, geçen yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %26,3 düşüşle 32,3 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemdeki demir cevheri yüklemeleri, söz konusu dönemin 5 yıllık ortalamasına kıyasla %23,7 düşüş gösterdi.


Etiketler: demir cevheri  ABD  Kuzey Amerika  navlun  hammaddeler  |  benzer haberler »


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