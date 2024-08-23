Brezilya’nın yassı mamul satışları Temmuz ayında hafifçe düştü

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 düşüşle 335.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Haziran ayına kıyasla %1 düşüşle 349.500 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %1,5 düşüşle 943.300 mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %3,8 artışla 219.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Satışlar ve alımlar yıllık bazda %8,2 yükselirken ve ithalat %8,4 artış gösterdi.

INDA, 2024’ün Ağustos ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Temmuz ayına kıyasla %1 artmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, ArcelorMittal’in 15 Ağustos tarihinde fiyatlarını yeniden düzenlediğini duyurdu. CSN ve Usiminas da geçtiğimiz ayın sonunda benzer açıklamalar yapmıştı.