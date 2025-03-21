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Brezilya’nın yassı mamul satışları Şubat’ta yükseldi

Cuma, 21 Mart 2025 10:21:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 320.300 mt’a kıyasla 321.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ocak ayına kıyasla %1,2 artışla 346.000 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %2,3 artışla 1,06 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3,3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %12,5 düşüşle 211.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %4,7 ve %7,8 artış gösterirken, ithalat da %8,4 yükseldi.

INDA, 2025’in Mart ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Şubat ayına kıyasla %3,8 artmasını bekliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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