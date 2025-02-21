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Brezilya’nın yassı mamul satışları Ocak’ta yükseldi

Cuma, 21 Şubat 2025 10:19:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 249.400 mt’a kıyasla 320.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Aralık ayına kıyasla %21,1 artışla 341.900 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %2,1 artışla 1,04 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3,2 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %90,5 artışla 241.500 mt seviyesinde kaydedildi.

İthalattaki sert artış, yerel para biriminin değer kazanmasıyla birlikte ithalatçıların önceki aylarda limanlara ulaşan kargoları teslim aldığını gösteriyor.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %2,9 ve %0,8 düşüş gösterirken, ithalat da %83,2 artış kaydetti.

INDA, 2025’in Şubat ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Ocak ayına kıyasla %1 azalmasını bekliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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