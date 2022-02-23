Brezilya’nın yassı mamul satışları Ocak ayında %8,1 düştü

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Ocak ayında aylık %14,2 artışla ve yıllık %8,1 düşüşle 298.500 mt seviyesinde kaydedildi.
Ocak ayında distribütörlerin yassı mamul alımları aylık %21,7 artışla ve yıllık %10 düşüşle 302.400 mt oldu.
Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %0,5 artarak 818.100 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Aralık ayında kaydedilen 3,1 aya kıyasla 2,9 aya geriledi.
Aynı ayda, distribütörlerin yassı mamul ithalatı aylık %5,5 ve yıllık %5,3 artışla 169.900 mt seviyesinde yer aldı.
Inda Şubat ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının aylık %5 artacağını tahmin ediyor.