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Brezilya’nın yassı mamul satışları Ocak ayında %8,1 düştü

Çarşamba, 23 Şubat 2022 09:12:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Ocak ayında aylık %14,2 artışla ve yıllık %8,1 düşüşle 298.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında distribütörlerin yassı mamul alımları aylık %21,7 artışla ve yıllık %10 düşüşle 302.400 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul stokları aylık %0,5 artarak 818.100 mt seviyesinde yer alırken, stok devir hızı ise Aralık ayında kaydedilen 3,1 aya kıyasla 2,9 aya geriledi.

Aynı ayda, distribütörlerin yassı mamul ithalatı aylık %5,5 ve yıllık %5,3 artışla 169.900 mt seviyesinde yer aldı.

Inda Şubat ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının aylık %5 artacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  Brezilya  |  benzer haberler »

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