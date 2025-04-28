Brezilya’nın yassı mamul satışları Mart’ta artış kaydetti

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 321.800 mt’a kıyasla 331.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Şubat ayına kıyasla %4,5 düşüşle 330.600 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,1 düşüşle 1,06 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3,2 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %62,7 artışla 343.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %7,1 ve %8,4 artış gösterirken, ithalat da %37,9 yükseldi.

INDA, 2025’in Nisan ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Mart ayına kıyasla %4 azalmasını bekliyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro, çelik ithalatına getirilen kota sisteminin ithalat tonajını düşürmekte yetersiz kaldığını ve ithalatın büyük bir kısmının Amazonas eyaletinde bulunan vergisiz ticaret bölgesi Manaus’ta gerçekleştirildiğini ifade etti. Loureiro’ya göre vergisiz şekilde ithal edilen tonaj, eyaletler arası sevkiyat vergisinden muaf tutulmasının da yardımıyla yerel üreticilerin rekabet edemeyeceği fiyatlardan güney eyaletlerine satılıyor.