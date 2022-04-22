Brezilya’nın yassı mamul satışları Mart ayında arttı

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (Inda) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 293.800 mt kıyasla 382.900 mt seviyesinde kaydedildi.
Mart ayında distribütörlerin yassı mamul alımları 345.900 mt seviyesine yükseldi. Yassı mamul stokları bir önceki ay kaydedilen 811.300 mt’a kıyasla 774.300 mt seviyesine gerilerken, stok devir hızı ise 2 ay seviyesinde yer aldı.
Aynı ayda, distribütörlerin yassı mamul ithalatı bir önceki ay kaydedilen 161.500 mt seviyesine kıyasla 125.300 mt oldu.
Inda Nisan ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının %5 ve satışlarının %15 düşeceğini tahmin ediyor.