 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın yassı mamul satışları Kasım’da aylık %15,1 geriledi

Cuma, 20 Aralık 2024 09:48:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %15,1 düşüşle 296.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ekim ayına kıyasla %17,1 düşüşle 195.600 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,1 düşüşle 981.100 mt olurken, stok devir hızı ise 3,3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %25,4 düşüşle 206.100 mt seviyesinde kaydedildi.

İthalattaki sert düşüş, ithalatçıların Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak alımlarını ertelediğini gösteriyor.

Satışlar ve alımlar yıllık bazda sırasıyla %9,6 ve %13,5 gerilerken, ithalat da %2,8 düşüş gösterdi.

INDA, 2024’ün Aralık ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Kasım ayına kıyasla %5 azalmasını bekliyor.

INDA başkanı Carlos Loureiro, 2025 yılının faiz oranları nedeniyle belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Bazı finans kuruluşları faiz oranlarının %15’e çıkıp pek çok piyasada satışları olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Samarco 2028’e kadar tam üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor

20 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları değişmedi

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düştü

19 Ara | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat bir miktar düştü

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %1,9 yükseldi

18 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları değişiklik göstermedi

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yatay seyretti

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Vale ABD’de briket tesisi kurmak için görüşmelerini tamamladı

12 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Kasım ayında geriledi

12 Ara | Çelik Haberler

Usiminas performans geliştirme planlarını açıkladı

11 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis