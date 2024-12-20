Brezilya’nın yassı mamul satışları Kasım’da aylık %15,1 geriledi

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %15,1 düşüşle 296.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ekim ayına kıyasla %17,1 düşüşle 195.600 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,1 düşüşle 981.100 mt olurken, stok devir hızı ise 3,3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %25,4 düşüşle 206.100 mt seviyesinde kaydedildi.

İthalattaki sert düşüş, ithalatçıların Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak alımlarını ertelediğini gösteriyor.

Satışlar ve alımlar yıllık bazda sırasıyla %9,6 ve %13,5 gerilerken, ithalat da %2,8 düşüş gösterdi.

INDA, 2024’ün Aralık ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Kasım ayına kıyasla %5 azalmasını bekliyor.

INDA başkanı Carlos Loureiro, 2025 yılının faiz oranları nedeniyle belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Bazı finans kuruluşları faiz oranlarının %15’e çıkıp pek çok piyasada satışları olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.