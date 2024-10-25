Brezilya’nın yassı mamul satışları Eylül'de azaldı

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %6,6 düşüşle 327.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ağustos ayına kıyasla %7,2 düşüşle 341.500 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %1,5 artışla 975.600 mt olurken, stok devir hızı ise 3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %0,6 artışla 289.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Satışlar ve alımlar yıllık bazda sırasıyla %1,2 ve %5,8 yükselirken ve ithalat %6,5 düşüş gösterdi.

INDA, 2024’ün Eylül ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Eylül ayına kıyasla %5 azalmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, dampingli fiyatlardan yapılan ithalat sorununun devam ettiğini, Çin’den yapılan sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve çinko kaplamalı sac ithalatının toplam ithalatın sırasıyla %81,6’sını, %85,6’sını ve %90,9’unu oluşturduğunu açıkladı.