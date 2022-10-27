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Brezilya’nın yassı mamul satışları Eylül ayında düştü

Perşembe, 27 Ekim 2022 09:16:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 334.900 mt kıyasla 323.500 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, distribütörlerin yassı mamul alımları bir önceki ay kaydedilen 350.900 mt’a kıyasla 332.600 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları Ağustos ayında kaydedilen 822.200 mt’a kıyasla 831.300 mt seviyesine çıkarken, stok devir hızı ise 2,6 ay seviyesine yükseldi.

Aynı ayda, distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sacsoğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı 108.700 mt oldu.

INDA, Ekim ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Eylül ayına kıyasla değişiklik göstermeyeceğini tahmin ediyor.

2021 yılının Eylül ayıyla kıyaslandığında, yassı mamul satışları %11 ve yassı mamul alımları %20,3 artarken, ithalat %35 düştü.

INDA Başkanı Carlos Loureiro, piyasanın yavaşlamasında hem distribütörlerin hem de alıcıların bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimlerinin galibi ve ekonomi için atılacak adımlar açıklanana kadar bekle-gör tutumu sergilemesinin etkili olduğunu söyledi.


Etiketler: soğuk rulo sac Galvanizli Kaplamalı sıcak rulo sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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