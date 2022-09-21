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Brezilya’nın yassı mamul satışları Ağustos ayında arttı

Çarşamba, 21 Eylül 2022 09:46:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 315.300 mt kıyasla 334.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları bir önceki ay kaydedilen 332.300 mt’a kıyasla 350.900 mt seviyesine yükseldi. Böylelikle yassı mamul stokları Temmuz ayında kaydedilen 806.200 mt’a kıyasla 822.200 mt seviyesine çıkarken, stok devir hızı ise 2,5 ay seviyesine indi.

Aynı ayda, distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sacsoğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı 147.700 mt oldu.

INDA, Eylül ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının aylık %3 artacağını ve satışlarının aylık %1 düşeceğini tahmin ediyor.

2021 yılının Ağustos ayıyla kıyaslandığında, yassı mamul satışları %22 ve yassı mamul alımları %16 artarken, ithalat %22,1 düştü.


Etiketler: sıcak rulo sac Kaplamalı soğuk rulo sac Galvanizli Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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