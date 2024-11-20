Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında yükseldi

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %6,9 artışla 349.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Eylül ayına kıyasla %4,4 artışla 356.500 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,7 artışla 982.300 mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %4,5 artışla 276.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Satışlar ve alımlar yıllık bazda sırasıyla %2,9 ve %1,2 yükselirken ve ithalat %35,1 artış gösterdi.

INDA, 2024’ün Kasım ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Ekim ayına kıyasla %5 artmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, 2025 yılında yerel yassı mamul fiyatlarının %5 artış göstermesini beklediğini söyledi. INDA’ya bağlı distribütörlerler ise bu artışın %3 olacağını söylüyor.