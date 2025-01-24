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Brezilya’nın yassı mamul satışları Aralık’ta sertçe düştü

Cuma, 24 Ocak 2025 10:20:33 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 296.800 mt’a kıyasla 249.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Kasım ayına kıyasla %4,5 düşüşle 282.200 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %3,3 artışla 1 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 4,1 ay seviyesinde kaydedildi. Bu seviye, yerel çelik üreticilerinin Ocak ayı için yaptığı fiyat artışlarından kaçınmak için önceden yapılan bağlantılardan kaynaklansa da sektör tarafından olumlu görülmüyor.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %40,1 düşüşle 123.500 mt seviyesinde kaydedildi.

İthalattaki sert düşüş, ithalatçıların Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak alımlarını ertelediğini gösteriyor.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %5,4 düşüş ve %3,1 artış gösterirken, ithalat da %55,4 düşüş kaydetti.

INDA, 2025’in Ocak ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Aralık ayına kıyasla %15 yükselmesini bekliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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