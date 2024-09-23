Brezilya’nın yassı mamul satışları Ağustos ayında yukarı yönlü

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 artışla 350.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Temmuz ayına kıyasla %5,3 artışla 368.000 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %1,9 artışla 961.100 mt olurken, stok devir hızı ise 2,7 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %31,3 artışla 287.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Satışlar ve alımlar yıllık bazda sırasıyla %2 ve %6,4 yükselirken ve ithalat %24,7 artış gösterdi.

INDA, 2024’ün Eylül ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Ağustos ayına kıyasla %3 azalmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, üreticilerin şimdilik yassı mamul fiyatlarında artış yapma niyetinin olmadığını, dördüncü çeyrekte kotaların dolup ithalat vergisinin artmasıyla birlikte fiyatlarda artış olabileceğini ifade etti.

Loureiro’ya göre ülkede çelik ithalatı ile ilgili görülen en büyük problem dampingli fiyatlardan yapılan Çin çıkışlı mamul ithalatı. INDA başkanı, Çin’den yapılan sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve çinko kaplamalı sac ithalatının toplam ithalatın sırasıyla %99,5’ini, %94,5’ini ve %95,5’ini oluşturduğunu açıkladı.