Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Mayıs ayında düştü

Salı, 28 Haziran 2022 09:21:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı bu yılın Mayıs ayında, bir önceki ay kaydedilen 72.100 mt’a kıyasla 70.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Çin’e 146$/mt FOB’dan yapılan ihracat 66.600 mt, Kolombiya’ya 345$/mt FOB’dan yapılan ihracat 900 mt ve Avrupa’ya 845$/mt FOB’dan yapılan ihracat ise 200 mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı ayda Brezilya 200$/mt FOB seviyesinden Güney Afrika’dan 30.300 mt manganez cevheri ithal etti.

Ülkenin manganez cevheri ihracatı geçtiğimiz yıl 1,72 milyon mt seviyesinde ve satış geliri 172 milyon $ seviyesinde yer almıştı.