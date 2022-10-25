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Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Eylül ayında sertçe yükseldi

Salı, 25 Ekim 2022 09:26:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı bu yılın Eylül ayında, bir önceki ay kaydedilen 72.241 mt’a kıyasla 108.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hindistan’a 126$/mt FOB’dan yapılan ihracat 57.121 mt, Çin’e 146$/mt FOB’dan yapılan ihracat 48.140 mt, Vietnam’a 152$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.620 mt ve Kolombiya’ya 320$/mt FOB’dan yapılan ihracat ise 1.605 mt seviyelerinde yer aldı.

Ülkenin sekiz eyaletinde yer alan madenlerden çıkarılan farklı kalite manganez cevherinin ihraç edilmesi sonucu fiyat aralığı genişledi ve ortalama satış fiyatı 138$/mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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