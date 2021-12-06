Brezilya’nın görünür çelik tüketimi 2021’de %24,3 artacak

Pazartesi, 06 Aralık 2021 10:26:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya çelik birliği IABr, ülkenin 2021 yılı görünür çelik tüketiminin yıllık %24,3 artışla 26,7 milyon mt seviyesine çıkacağını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, görünür çelik tüketimindeki artış beklentisinin iç piyasa talebinin toparlanmasına bağlı olduğu ifade edildi. Bu yıl ham çelik üretiminin yıllık %14,7 artışla 36 milyon mt olması, yerel mamul satışlarının ise yıllık %17 artışla 22,8 milyon mt’a ulaşması bekleniyor.

Alımlardaki canlanmaya bağlı olarak yerel çelik sektörünün şu an arz sıkıntısı yaşamadığı ve emtia fiyatlarının bazı ürünler için yatay bazıları için aşağı yönlü olduğu belirtildi.

IABr, 2022 yılı için de bazı beklentiler açıklayarak, önümüzdeki yıl Brezilya ham çelik üretiminin yıllık %2,2 artarak 36,8 milyon mt olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Yerel çelik satışlarının 2022 yılında yıllık %2,5 artışla 23,3 milyon mt olması, görünür çelik tüketiminin ise yıllık %1,5 artışla 27 milyon mt olması bekleniyor.