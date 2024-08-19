Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Temmuz ayında yükseldi

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 6.200 mt’a kıyasla 7.700 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, 3.985 mt’u Çin’e olmak üzere 25.485$/mt FOB’dan Asya’ya yapılan ihracat 5.779 mt, Avrupa’ya 25.227$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.661 mt ve ABD’ye 24.702$/mt FOB’dan yapılan ihracat 213 mt seviyelerinde yer aldı. Güney Afrika ve Şili’ye de küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 25.996$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.694 mt ve CMOC’nin 24.734$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.505 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinde de dış piyasalara 24.111$/mt FOB’dan 500 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılının ilk yedi ayında ihraç ettiği 52.685 mt ferroniyobyumdan toplam 1,35 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 50.932 mt ile 1,33 milyar $ seviyesinde yer almıştı.