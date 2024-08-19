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Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Temmuz ayında yükseldi

Pazartesi, 19 Ağustos 2024 09:54:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 6.200 mt’a kıyasla 7.700 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, 3.985 mt’u Çin’e olmak üzere 25.485$/mt FOB’dan Asya’ya yapılan ihracat 5.779 mt, Avrupa’ya 25.227$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.661 mt ve ABD’ye 24.702$/mt FOB’dan yapılan ihracat 213 mt seviyelerinde yer aldı. Güney Afrika ve Şili’ye de küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 25.996$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.694 mt ve CMOC’nin 24.734$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.505 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinde de dış piyasalara 24.111$/mt FOB’dan 500 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılının ilk yedi ayında ihraç ettiği 52.685 mt ferroniyobyumdan toplam 1,35 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 50.932 mt ile 1,33 milyar $ seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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