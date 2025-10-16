 |  Giriş 
Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı 2025’in Eylül ayında artış kaydetti

Perşembe, 16 Ekim 2025 09:45:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 7.693 mt’dan 8.421 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda, 27.027$/mt FOB’dan Asya’ya yapılan ihracat 5.971 mt, Avrupa’ya 28.519/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.832 mt, ABD’ye 30.387$/mt FOB’dan yapılan ihracat 441 mt, Kanada’ya 25.586$/mt FOB’dan yapılan ihracat 130 mt ve Güney Amerika ülkelerine 32.442$/mt FOB’dan yapılan ihracat 21 mt seviyelerinde kaydedildi.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 27.650$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 7.054 mt ve CMOC’nin 27.121$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.081 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 25.869$/mt FOB’dan 285 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2025’in ilk dokuz ayında 71.615 mt ferroniyobyum ihraç ederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 65.576 mt malzeme ihraç etmişti.


