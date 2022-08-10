Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Temmuz ayında arttı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 09:34:45 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 6.102 mt’a kıyasla 6.743 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda 2.880 mt’u Çin’e 24.869$/mt FOB’dan olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 4.640 mt, Avrupa’ya 25.922$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.703 mt, ABD’ye 24.210$/mt FOB’dan yapılan ihracat 320 mt, Kanada’ya 23.982$/mt FOB’dan yapılan ihracat 41 mt, Güney Afrika’ya 26.047$/mt FOB’dan yapılan ihracat 21 mt ve Arjantin’e 30.031$/mt FOB’dan yapılan ihracat 17 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 25.288$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.181 mt ve CMOC’nin 23.116$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.312 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinde de dış piyasalara 250 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

CBMM bu yılın ilk yedi ayında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde dış piyasalara satılan 51.996 mt’a kıyasla 49.614 mt ferroniyobyum ihraç etti.