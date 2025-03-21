Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Şubat’ta artış gösterdi

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 5.119 mt’dan 5.730 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda, 3.085 mt’u 26.205$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 5.027 mt, Avrupa’ya 24.584$/mt FOB’dan yapılan ihracat 363 mt, ABD’ye 24.593$/mt FOB’dan yapılan ihracat 181 mt , Cezayir’e yapılan ihracat 24.560$/mt FOB’dan 100 mt ve Meksika’ya 25.493$/mt FOB’dan yapılan ihracat 58 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 27.076$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 4.369 mt ve CMOC’nin 23.639$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.036 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 24.483$/mt FOB’dan 325 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Niyobyum ve alyaj fiyatlarının elektrikli araç talebinin güçlenmesiyle birlikte yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.