Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Ocak’ta azaldı

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 9.312 mt’dan 5.119 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, 3.050 mt’u 24.362$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 3.945 mt, Avrupa’ya 24.065$/mt FOB’dan yapılan ihracat 885 mt, ABD’ye 24.091$/mt FOB’dan yapılan ihracat 264 mt ve Kanada’ya 25.858$/mt FOB’dan yapılan ihracat 24 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 25.161$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 3.247 mt ve CMOC’nin 23.853$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.321 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.614$/mt FOB’dan 550 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Niyobyum havacılık, tıp, elektronik ve diğer ileri seviye sektörlerde kullanıldığı için bir ülkenin ne kadar gelişmiş teknoloji kullandığını gösterebiliyor.