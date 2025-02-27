 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Ocak’ta azaldı

Perşembe, 27 Şubat 2025 08:19:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 9.312 mt’dan 5.119 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, 3.050 mt’u 24.362$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 3.945 mt, Avrupa’ya 24.065$/mt FOB’dan yapılan ihracat 885 mt, ABD’ye 24.091$/mt FOB’dan yapılan ihracat 264 mt ve Kanada’ya 25.858$/mt FOB’dan yapılan ihracat 24 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 25.161$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 3.247 mt ve CMOC’nin 23.853$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.321 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.614$/mt FOB’dan 550 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Niyobyum havacılık, tıp, elektronik ve diğer ileri seviye sektörlerde kullanıldığı için bir ülkenin ne kadar gelişmiş teknoloji kullandığını gösterebiliyor.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de ithal hurda talebi haftanın sonuna doğru azaldı

27 Şub | Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları Çin çeliğine küresel çapta getirilen önlemler sonucu geriledi

27 Şub | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 9. Hafta, 2025

27 Şub | Hurda ve Hammadde

Bangladeş hurda piyasasında teklif ve karşı teklifler arasındaki fark açılıyor

27 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan BCCL’nin halka arzı ve borsada işlem görmesi için acele etmiyor

27 Şub | Çelik Haberler

Odisha eyaleti hükümetinden 10 maden blokunun ihalesine onay

27 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak ayında %21,4 yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Şubat 2025

27 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,4 yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal hurda fiyatları istikrarlı, görünüm halen pozitif

26 Şub | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis