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Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Nisan’da düşüş kaydetti

Cuma, 16 Mayıs 2025 09:59:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 9.233 mt’dan 7.488 mt seviyesine geriledi.

Bahsi geçen düşüş çoğunlukla Avrupa'ya yapılan sevkiyatların azalmasından kaynaklanıyor.

Söz konusu ayda, 3.355 mt’u 26.550$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 5.159 mt, Avrupa’ya 26.838$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.116 mt, ABD’ye 25.431$/mt FOB’dan yapılan ihracat 795 mt, Kanada’ya 26.661$/mt FOB’dan yapılan ihracat 160 mt, Suudi Arabistan’a 26.661$/mt FOB’dan yapılan ihracat 100 mt, Meksika’ya 25.549$/mt FOB’dan yapılan ihracat 88 mt, Güney Afrika’ya 25.659$/mt FOB’dan yapılan ihracat 48 mt ve Güney Amerika’ya 31.465$/mt FOB’dan yapılan ihracat 22 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 27.131$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.727 mt ve CMOC’nin 24.411$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.261 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.785$/mt FOB’dan 500 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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