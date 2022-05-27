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Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Nisan ayında düştü

Cuma, 27 Mayıs 2022 09:30:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 9.535 mt’a kıyasla 6.301 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda Asya’ya 23.908$/mt FOB’dan yapılan ihracat 3.242 mt, Avrupa’ya 26.088$/mt FOB’dan yapılan ihracat 2.302 mt ve ABD’ye 25.131$/mt FOB’dan yapılan ihracat 564 mt seviyelerinde yer alırken, Kanada, Güney Afrika ve Arjantin’e de küçük tonajlı satışlar gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.041$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 4.700 mt ve CMOC’nin 21.301$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.234 mt oldu.

CBMM geçtiğimiz yıl 92.000 mt ferroniyobyum ihracat ederken, şirketin toplam satış gelirleri 2.09 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: hammaddeler Brezilya Güney Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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