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Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Mayıs ayında arttı

Cuma, 24 Haziran 2022 09:16:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 6.301 mt’a kıyasla 6.841 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda Çin’e 25.294$/mt FOB’dan yapılan ihracat 4.102 mt, Avrupa’ya 25.975$/mt FOB’dan yapılan ihracat 805 mt, ABD’ye 25.872$/mt FOB’dan yapılan ihracat 507 mt, Güney Afrika’ya 24.720$/mt FOB’dan yapılan ihracat 82 mt, Kanada’ya 26.572$/mt FOB’dan yapılan ihracat 73 mt ve Güney Amerika’ya 30.818$/mt FOB’dan yapılan ihracat 21 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.127$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.531 mt ve CMOC’nin 22.811$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 904 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinde de dış piyasalara 406 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

CBMM bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 36.768 mt ferroniyobyum ihraç ederken, şirketin toplam satış geliri 897 milyon $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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