Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Mart’ta sertçe yükseldi

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 5.730 mt’dan 9.233 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda, 3.115 mt’u 26.116$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 5.358 mt, Avrupa’ya 27.483$/mt FOB’dan yapılan ihracat 2.825 mt, ABD’ye 25.469$/mt FOB’dan yapılan ihracat 887 mt, Kanada’ya 25.531$/mt FOB’dan yapılan ihracat 70 mt, Cezayir’e 25.225$/mt FOB’dan yapılan ihracat 50 mt, Meksika’ya 25.520$/mt FOB’dan yapılan ihracat 26 mt ve Arjantin’e 31.912$/mt FOB’dan yapılan ihracat 17 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 27.318$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 7.585 mt ve CMOC’nin 24.570$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.473 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.162$/mt FOB’dan 175 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Mart ayında ortalama ferroniyobyum satış fiyatları 494$/mt artış kaydetti. Analistler elektrikli araç üreticilerinden gelen talebin güçlenmesiyle daha fazla fiyat artışı görülmesini bekliyor.