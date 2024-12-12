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Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Kasım ayında geriledi

Perşembe, 12 Aralık 2024 09:32:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 9.439 mt’a kıyasla 7.660 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda, 2.211 mt’u 24.933$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 3.945 mt, Avrupa’ya 24.856$/mt FOB’dan yapılan ihracat 2.250 mt, ABD’ye 25.337$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.044 mt, Kanada’ya 24.758$/mt FOB’dan yapılan ihracat 188 mt, Afrika’ya 24.609$/mt FOB’dan yapılan ihracat 121 mt, Meksika’ya 24.569$/mt FOB’dan yapılan ihracat 55 mt ve Suudi Arabistan’a 25.200$/mt FOB’dan yapılan ihracat 55 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 25.733$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 6.095 mt ve CMOC’nin 24.091$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.039 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.612$/mt FOB’dan 526 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılının ilk on bir ayında ihraç ettiği 82.675 mt ferroniyobyumdan toplam 2,13 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 77.561 mt ile 2,02 milyar $ seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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