Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Haziran ayında düştü

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 09:36:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 6.841 mt’a kıyasla 6.102 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda 1.755 mt’u Çin’e olmak üzere Asya’ya 25.196$/mt FOB’dan yapılan ihracat 3.856 mt, Avrupa’ya 26.365$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.313 mt, ABD’ye 25.674$/mt FOB’dan yapılan ihracat 550 mt, Kanada’ya 26.572$/mt FOB’dan yapılan ihracat 246 mt, Meksika’ya 26.833$/mt FOB’dan yapılan ihracat 104 mt, Güney Afrika’ya 17.586$/mt FOB’dan yapılan ihracat 20 mt ve Güney Amerika’ya 30.022$/mt FOB’dan yapılan ihracat 13 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 25.743$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.047 mt ve CMOC’nin 22.579$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 905 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinde de dış piyasalara 150 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

CBMM bu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın ilk yarısında dış piyasalara 21.557$/mt seviyesinden satılan 44.930 mt’a kıyasla ortalama 24.619$/mt seviyesinden 42.870 mt ferroniyobyum ihraç etti.