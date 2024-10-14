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Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Eylül ayında geriledi

Pazartesi, 14 Ekim 2024 09:39:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 6.774 mt’a kıyasla 6.140 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, 1.640 mt’u Çin’e olmak üzere 26.368$/mt FOB’dan Asya’ya yapılan ihracat 3.662 mt, Avrupa’ya 25.747$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.628 mt, ABD’ye 23.902$/mt FOB’dan yapılan ihracat 678 mt, Kanada’ya 23.935$/mt FOB’dan yapılan ihracat 80 mt, Güney Afrika’ya 24.908$/mt FOB’dan yapılan ihracat 47 mt Meksika’ya 24.058$/mt FOB’dan yapılan ihracat 45 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.227$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 4.825 mt ve CMOC’nin 5.362$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.015 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 22.761$/mt FOB’dan 300 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılının ilk dokuz ayında ihraç ettiği 65.576 mt ferroniyobyumdan toplam 1,69 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 64.568 mt ile 1,68 milyar $ seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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