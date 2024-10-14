Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Eylül ayında geriledi

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 6.774 mt’a kıyasla 6.140 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, 1.640 mt’u Çin’e olmak üzere 26.368$/mt FOB’dan Asya’ya yapılan ihracat 3.662 mt, Avrupa’ya 25.747$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.628 mt, ABD’ye 23.902$/mt FOB’dan yapılan ihracat 678 mt, Kanada’ya 23.935$/mt FOB’dan yapılan ihracat 80 mt, Güney Afrika’ya 24.908$/mt FOB’dan yapılan ihracat 47 mt Meksika’ya 24.058$/mt FOB’dan yapılan ihracat 45 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.227$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 4.825 mt ve CMOC’nin 5.362$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.015 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 22.761$/mt FOB’dan 300 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılının ilk dokuz ayında ihraç ettiği 65.576 mt ferroniyobyumdan toplam 1,69 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 64.568 mt ile 1,68 milyar $ seviyesinde yer almıştı.